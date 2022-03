Sporting: igualado o melhor registo defensivo da época

Terceiro jogo consecutivo dos leões sem sofrer golos.

O Sporting somou o terceiro desafio consecutivo sem sofrer golos, igualando o melhor registo defensivo da presente temporada. Os leões ganharam ontem por 2-0, o mesmo resultado com que iniciaram esta série de três partidas (diante do Arouca) e que é o mais repetido para os de Alvalade na Liga (já aconteceu oito vezes). A meio da semana passada tinha ainda empatado sem golos com o Manchester City no adeus à Liga dos Campeões.

Refira-se que este foi o 17.º jogo da equipa, em 37 disputados em 2021/22, que Adán manteve a sua baliza inviolada e que na época anterior o guarda-redes espanhol conseguiu ficar sem sofrer golos em 22 partidas, num total de... 37 jogadas.

Quanto ao registo atacante, o Sporting chegou aos 51 na presente liga e nas últimas 20 épocas apenas por uma vez fizera melhor à 26.ª jornada, concretizando 52 vezes em 2004/05.