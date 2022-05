Sporting: Hugo Viana acelera St. Juste

Diretor-desportivo do Sporting está a envidar esforços para fechar o acordo com o Mainz.

Jeremiah St. Juste pode estar a um pequeno passo do Sporting. Hugo Viana está a envidar esforços para que o central do Mainz seja reforço para 2022/23. St. Juste tem mais um ano de contrato com o emblema alemão, mas os próprios dirigentes do clube já assumiram que o jogador não irá continuar. Primeiro alvo de Rúben Amorim para o centro da defesa, irá custar ao Sporting cerca de 10 milhões de euros.

Assegurada a presença na próxima edição da Liga dos Campeões na jornada passada frente ao Gil Vicente (triunfo por 4-1), os leões podem abordar o mercado com outro fôlego, pois terão à cabeça cerca de quase 26 milhões de euros.

Depois de confirmada a contratação de St. Juste, Hugo Viana avançará para outros dossiês, as aquisições de um extremo e de um avançado. A saída de Sarabia, que voltará ao Paris Saint-Germain , abre espaço no plantel para a entrada de mais um jogador no plantel e o diferendo entre Rúben Amorim e Slimani - treinador já disse que o avançado argelino terá de procurar clube para jogar na próxima temporada -, levará à entrada de mais um ponta de lança.

