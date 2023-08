Sporting: Hjulmand mais perto da estreia e prováveis mudanças nas alas

Bragança voltou a fazer trabalho condicionado e o reforço dinamarquês pode entrar nas contas para o onze. Apresentado no domingo passado, o jogador contratado ao Lecce tem acelerado a sua integração na equipa e pode ser opção para jogar com Morita se Amorim não quiser recuar Pedro Gonçalves.

Depois da estreia oficial de sonho de Gyokeres, com um bis diante do Vizela, os adeptos do Sporting já aguardam com grande expectativa para ver em ação Hjulmand, a outra contratação garantida pelos leões até ao momento.

E a estreia do médio dinamarquês deverá suceder já na sexta-feira às 20h15, na deslocação a Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia. Oficializado no domingo passado, Hjulmand voltou ontem a treinar-se com o plantel, esforçando-se para acelerar a sua integração na equipa treinada por Rúben Amorim. Utilizado nos três primeiros jogos de pré-temporada do Lecce - somou 45" minutos frente ao Rovereto, 55" diante do Padova e 61" ante o Cittadella -, o centrocampista procurou manter a forma no ginásio nos dias que antecederam a sua chegada a Alvalade e já depois de ter sido autorizado pelo clube italiano a negociar com os leões.

Hjulmand foi o jogador escolhido para ocupar o lugar deixado vago com a saída de Ugarte para o PSG e corre por um lugar na dupla do miolo. Na primeira jornada, frente ao Vizela, Amorim colocou Bragança ao lado de Morita, mas ao intervalo teve de tirar o jogador português e recuou Pedro Gonçalves, em virtude do choque de cabeça sofrido pelo camisola 23. De resto, Bragança está em dúvida para amanhã depois de ontem ter voltado a fazer trabalho condicionado. Ou seja, confirmando-se a impossibilidade de ir a jogo, o técnico dos leões terá obrigatoriamente de mexer na equipa e Hjulmand, até por tratar-se de um jogo fora e com um rival que mostra qualidade ofensiva (ganhou por 3-0 em Faro na primeira jornada), pode ser visto como a solução ideal para a linha média.

Amorim, de resto, admitiu, após o último desafio, que este é "um jogador que vai trazer segurança em certos momentos para controlar melhor o jogo". Com Pote a partir da segunda parte, recorde-se, o Sporting acabou por deixar fugir uma vantagem de dois golos no marcador e também sentiu maiores dificuldades para controlar os acontecimentos. Valeu-lhe um golo de Paulinho no fim.

Prováveis mudanças nas alas

Geny Catamo e Matheus Reis foram titulares com o Vizela e fizeram as alas, direita e esquerda, respetivamente. O primeiro de perfil mais ofensivo, o segundo mais defensivo. Depois, Amorim tirou-os por Esgaio e Afonso Moreira, invertendo o perfil atacante às alas. Agora, com Nuno Santos disponível, é provável que o camisola 11 jogue à esquerda e Esgaio à direita.