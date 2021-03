Sporting graceja com prémio de Coates: "Arranja alguém que goste de ti como nós..."

Coates com o prémio de homem do jogo relativo à receção ao Santa Clara

Defesa uruguaio e capitão da equipa de Rúben Amorim foi eleito pelos adeptos como o homem do jogo na receção ao Santa Clara

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, que o defesa uruguaio e capitão Sebastián Coates foi eleito, pelos adeptos do clube verde e branco, como o homem do jogo com o Santa Clara, através de uma publicação particularmente humorada.

"Arranja alguém que goste de ti como nós gostamos de golos do capitão nos descontos. El Patrón @SebastianCoates foi eleito por vocês o #ManOfTheMatchSCP do jogo com o CD Santa Clara", gracejou o emblema leonino na rede social Twitter.

Coates convenceu os adeptos e deliciou a estrutura do Sporting ao marcar o golo determinante que marcou, já aos 90+4 minutos, ao guardião açoriano Marco, com um forte cabeceamento após uma assistência do médio João Mário, numa altura em que o marcador indicava um empate.

O quarto tento apontado pelo defesa uruguaio e capitão de equipa na atual edição da Liga NOS permitiu à equipa orientada por Rúben Amorim lograr um suado triunfo e completar uma inédita série de 22 jogos consecutivos sem ser derrotado.