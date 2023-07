Sporting-Genk: Trincão faz o primeiro. Veja o golo

Aos 10' do Sporting-Genk, os leões marcam o 1-0: Morita solicitou Chermiti na direita, este tira um defesa do caminho junto à linha e mete atrasado para a entrada da pequena área, em zona central, com Trincão a encostar de primeira à vontade, de pé esquerdo.

Nem 10 minutos passaram e o Sporting já fez o primeiro!#sporttvportugal #sporting #trincão pic.twitter.com/ycI9ocWkNg - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 19, 2023