Sporting: futuro de Neto e Bellerín para decidir já

Central e lateral terminam vínculos com os leões. O primeiro pode renovar se baixar o salário, o segundo deve sair. Rúben Amorim e a SAD começam hoje a trabalhar na nova época e com alguns dossiês pendentes. O treinador já deu o aval para o central continuar e terá dado indicações para um lateral de perfil diferente.

Na última conferência de imprensa da época, sexta-feira após o triunfo em Vizela, Rúben Amorim, treinador do Sporting informou que iria tirar dois dias de descanso e depois começaria a trabalhar tendo em mente a próxima época. Hoje, o técnico e a SAD irão, por isso, começar a discutir alguns dossiês e não apenas de potenciais reforços. Há também decisões a tomar quanto a elementos que integram o plantel, nomeadamente aqueles cujos contratos terminam. Entre estes, dois casos são para decidir rapidamente: Luís Neto e Héctor Bellerín.

No caso do central português, que celebrou 35 anos no passado dia 26, o técnico já deu o seu aval à continuidade de um dos capitães do plantel. Contudo, a SAD ainda não avançou com a renovação que, apurou O JOGO, só será possível se o defesa aceitar baixar o atual salário. As negociações devem avançar rapidamente para encerrar este assunto.

Em relação ao lateral direito espanhol, o Sporting tem direito a uma opção de compra depois de, no final de janeiro, ter negociado com o Barcelona um empréstimo até final da temporada. Mas, conforme o nosso jornal escreveu em março passado, é quase certo que Bellerín, de 28 anos, vai sair, sendo que o jogador sabe que o Bétis está muito interessado em contratá-lo se ficar livre de um compromisso com os leões.

Rúben Amorim já terá feito saber que pretende um ala direito de perfil um pouco diferente, mais ao estilo de Porro, e a identificação de alvos já começou.