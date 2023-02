Sporting frente ao Arsenal na Liga Europa: contra os canhões​​​​​​​ marchar, marchar

Arsenal, líder da Premier League, é o adversário que se segue numa prova onde nunca os leões caíram ante ingleses.

Zoltan Gera, antigo internacional húngaro, não deu sorte ao Sporting e colocou, na manhã de sexta-feira, no sorteio realizado em Nyon, o Arsenal no caminho dos leões que jogam em casa, dia 9 às 17h45, a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Na teoria, este é o pior rival que podia calhar aos verdes e brancos, ou não estivéssemos a falar do líder da Premier League, unanimemente considerado o mais forte campeonato do mundo.