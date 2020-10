Sporting força Rafael Leão a pagar 18 milhões de euros

SAD dos leões colocou ação de execução da indemnização a que o avançado foi condenado pelo TAD.

O Sporting colocou uma ação de execução de dívida - de 18 milhões de euros (M€) - ao seu ex-jogador Rafael Leão, no Tribunal do Trabalho de Lisboa. O avançado, que rescindiu unilateralmente o vínculo com o clube após o ataque de ultras à Academia de Alcochete, assinou depois pelo Lille como jogador livre e entretanto foi transferido para o Milan.

Depois de a FIFA não se considerar competente para julgar o caso, a SAD verde e branca venceu o processo no Tribunal Arbitral do Desporto, que condenou o atleta a pagar uma indemnização de 16,5 M€, a 18 de março. Essa verba, com juros de mora, ascende agora a quase 18 M€ (17 990 812,94 €), valor que o clube pretende encaixar o mais rapidamente possível.

Recorde-se que decorria no Tribunal da Relação um pedido de anulação da sentença do TAD, interposto pelo jogador, e até o agente Jorge Mendes chegou a intermediar com o Sporting na tentativa de se encontrar uma plataforma de acordo amigável.

Além da penhora de bens, a penhora dos vencimentos do jogador no Milan pode ser uma das vias para resolver o contencioso, que já dura há mais de um ano sem qualquer sinal de entendimento.