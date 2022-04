Sporting foi multado por comportamento de adeptos na visita ao Bessa

Adeptos do Sporting deflagraram e arremessaram engenhos pirotécnicos durante a visita ao Estádio do Bessa

Arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado causou a obrigatoriedade de pagamento de mais de 13 mil euros

O Sporting terá de pagar, por castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de futebol, mais de 15 mil euros em multas, a maior parte por comportamento incorreto de adeptos durante a partida frente ao Boavista.

O arremesso de artefactos pirotécnicos, durante o desafio no Estádio do Bessa, da 31.ª jornada da Liga Bwin, custou 13.400 euros aos leões. Mas a conta leonina não fica por aqui: os insultos à equipa adversária, através de cânticos dos adeptos foram punidos com um pagamento de 510 euros e um atraso de três minutos para o começo da segunda parte, por parte da equipa, custará 1.632 euros.

Também os adeptos do Boavista causaram, por deliberação do CD da FPF, multas ao emblema axadrezado, cifradas em 7. 200 euros, por terem deflagrado artefatos pirotécnicos e por terem entoado cânticos ofensivos à formação leonina.