Sporting foi a equipa que mais cresceu na Liga dos Campeões? Rúben Amorim acredita que sim

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta terça-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Dortmund, às 20h00 desta quarta-feira, a contar pela 5.ª jornada da Liga dos Campeões.

O Sporting é a equipa que mais cresceu na Liga dos Campeões? "Eu penso que sim. Também acho que era a equipa que tinha mais margem para crescer. Os dois jogos com o Besiktas ajudaram muito. Ganhámos bem lá e depois houve o jogo cá, que foi muito bem conseguido, tendo em conta também as baixas do Besiktas que ajudaram e a equipa cresceu muito. Os jogos ajudaram, a recuperação de certos jogadores também ajudou."

Mente forte: "O cenário é completamente diferente e muito daquela melhoria ofensiva vem também da parte psicológica. É isso que vamos tentar fazer amanhã. Sabendo que é um jogo decisivo, o Dortmund é favorito e nós não temos muitos jogos na nossa estadia aqui no Sporting em que o adversário é favorito. Vamos tentar usar isso no jogo de amanhã sabendo que o empate ajuda ao Dortmund e não ao Sporting. Vamos atirar-nos ao jogo com muito coração, mas também com a cabeça fria."