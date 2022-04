Sporting ficou sem dez bolas durante o aquecimento no Estádio do Dragão

No mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina, constata-se que o FC Porto foi multado porque, entre outras razões, dez bolas que foram parar às bancadas do Estádio do Dragão, durante os exercícios de aquecimento, não foram devolvidas aos leões.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol publicou, esta sexta-feira, o mapa de castigos relativo ao FC Porto-Sporting de ontem (1-0), da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, onde pode ler-se que um dos elementos do staff dos leões ter-se-á dirigido ao delegado de jogo para referir que, durante o aquecimento, dez bolas da equipa verde e branca foram enviadas para as bancadas do Estádio do Dragão e não foram devolvidas.

Este comportamento dos adeptos, mas não só, provocaram uma multa no valor de 1020 euros para o clube portista.

Já o Sporting viu ser-lhe aplicada uma coima de 2754 euros por comportamento incorreto dos adeptos, que entoaram cânticos ofensivos dirigidos ao adversário e a Pinto da Costa, além de terem deflagrado materiais pirotécnicos.