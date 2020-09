Sporting ficou a saber do adiamento pelas notícias: acata mas estranha decisão

A reunião que levou ao adiamento não teve a equipa da casa presente. Os de Alvalade não entendem como a decisão foi tomada pela Administração Regional de Saúde do Norte, se o jogo é em Lisboa

O Sporting ficou a saber pelas notícias que a partida prevista para amanhã, sábado, contra o Gil Vicente a contar para a I Liga, em Alvalade, foi adiada. Até à hora de fecho da edição impressa de O JOGO desta sexta-feira, os leões ainda não tinham sido notificados, mas, sabe o nosso jornal através de fonte do clube, vão acatar a decisão embora estranhando o procedimento pelo facto de terem sido excluídos da reunião decisiva.

O facto de a decisão ter sido da responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Norte, e não da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, autoridade que tutela o local do encontro, também causou estranheza nas hostes verdes e brancas.

Sem poder para contrariar a decisão, o Sporting aceita a mesma, mas ao que foi possível apurar, dado não ter sido ainda notificado, continuou a trabalhar com o foco no jogo... com o Gil Vicente. Recorde-se que a equipa do Sporting foi para o Algarve precisamente para quebrar as cadeias de transmissão na Academia e nas residências dos jogadores, isolando o grupo numa bolha para evitar mais contágios. Mesmo com oito baixas na equipa, além do técnico Rúben Amorim, o Sporting estava decidido a ir a jogo.

Com o desafio adiado, o nosso jornal apurou que os leões vão prolongar a estadia no Algarve até dia 23, para manter o grupo isolado até à receção ao Aberdeen, na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Os escoceses visitam Alvalade a 24, e embora as baixas se mantenham pelo período de quarentena, a preocupação é não registar mais casos.