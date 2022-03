Sporting fez uma abordagem por Morita e já sabe o preço: cinco milhões

Morita, à esquerda, num duelo com Palhnha, do Sporting

Açorianos pretendem mais 20% numa futura venda.

O Sporting fez uma abordagem pelo médio do Santa Clara, Hidemasa Morita, mas o eventual negócio não se afigura fácil porque os responsáveis açorianos só libertam o jogador a troco de cinco milhões de euros, ficando ainda com a garantia de que terão direito a 20 por cento numa futura venda. Estas são as condições para avançar para qualquer negociação.

O JOGO sabe que há interesse dos leões, que existiu uma abordagem direta recentemente, mas os dirigentes do clube açoriano não recuaram um centímetro nos referidos números.

Rúben Amorim está a preparar a próxima época, sabendo que irá perder alguns jogadores, nomeadamente do meio-campo, e está a tentar antecipar-se à concorrência em relação ao médio japonês, um dos destaques da equipa do Santa Clara esta época. Morita tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros - apenas como referência, como se depreende pelas exigências da SAD.

A saída de Morita no final da época é praticamente um dado adquirido, até porque têm chegado inúmeras sondagens à SAD do emblema açoriano, sobretudo de Inglaterra. Na anterior janela de mercado, o Hull City, esteve a um pequeno passo de garantir o jogador e antes o Fenerbahçe, então treinado por Vítor Pereira, também demonstrou interesse na sua aquisição.