Sporting fez treino de recuperação no dia do adeus ao Algarve

Menos de 24 horas depois do triunfo sobre a Real Sociedad, o plantel leonino, que já tinha defrontado o Portimonense na manhã desta última terça, fez trabalho ligeiro

O Sporting terminou o estágio no Algarve, em Lagos, com um treino de recuperação, menos de 24 horas depois do triunfo sobre a Real Sociedad, por 3-0.

Os leões informaram que os jogadores "tiveram um dia de trabalho mais ligeiro, com treino de recuperação no hotel", no último de 12 dias de estágio.

Recorde-se que, para além da partida contra a Real Sociedad, o Sporting tinha realizado, na manhã desta terça-feira, um particular contra o Portimonense.

Os leões voltam ao trabalho na próxima sexta-feira, já em Alcochete.