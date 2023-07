Sporting fez treino de recuperação antes da folga

St. Juste é a única baixa, mas continua a trabalhar no ginásio e está perto da recuperação total.

Depois de um dia intenso, com dois jogos em menos de doze horas, o Sporting realizou, na manhã desta quinta-feira, um treino mais ligeiro de recuperação.

Eduardo Quaresma saiu do jogo com o Genk (1-1) com mazelas na coxa esquerda, mas não implica cuidados especiais e fez treino de recuperação. Diomande, que ficou fora dos encontros de ontem por ainda se ressentir de febre, treinou às ordens de Amorim. St Juste foi, assim, a única baixa - o central voltou a fazer trabalho de ginásio, sinal de evolução na sua condição física depois da lesão muscular na coxa esquerda, e está mais perto do regresso ao trabalho no relvado.

Rúben Amorim dá folga o plantel na sexta-feira e no sábado, de manhã, os leões voltam ao trabalho.