Leões chegaram aos 42 pontos, superando os 41 da época passada e os 40 de 2020/21.

Com o triunfo (2-1) frente ao Vizela, o Sporting fechou a época com a segunda volta mais proveitosa da era Rúben Amorim. Os leões fizeram 42 pontos, mais um do que na época passada e mais dois que no ano em que conquistaram o título de campeões nacionais (2020/21).

De qualquer forma, esta nunca poderá recordada como uma boa época, pois o clube nem à Champions chegou.