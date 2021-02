Sporting fecha semestre com prejuízo de 6,9 milhões de euros

SAD comunicou este domingo contas à CMVM. Passivo reduzido em 6,8 milhões

A SAD do Sporting fechou as contas do primeiro semestre do exercício iniciado a 1 de julho de 2020 com um prejuízo de 6,9 milhões de euros, informaram os leões este domingo no relatório e contas divulgado na CMVM.

Os verdes e brancos justificam o resultado pelo impacto negativo da pandemia pela covid-19, que quebrou o volume de de vendas de jogadores em 18,3 milhões de euros, apesar de nestas contas estarem já incluídas as vendas de Acuña, para o Sevilha, por 10,5 milhões, assim como a de Wendel para o Zenit, a troco de 20,3 M€.

Nota, porém, para a redução do passivo em 6,8 milhões de euros tendo junho de 2020 como referência, resultado da reestruturação financeira que, entre outras medidas, reduziu substancialmente os gastos com pessoal.