Sporting faz raide para garantir José Ángel

Hugo Viana acelerou contratação do lateral direito do Sevilha, que custará cerca de cinco milhões de euros

O Sporting atacou a toda a velocidade a contratação de José Ángel, lateral direito de 21 anos do Sevilha. Os leões fizeram um raide à Andaluzia, com papel preponderante de Hugo Viana, diretor desportivo. Ao que O JOGO pôde saber, as negociações estão muito avançadas e o ala deve ser o primeiro reforço de Amorim, que há muito sinalizara a necessidade de reforçar a ala direita e ter concorrente para Esgaio face à saída de Bellerín.

Atleta foi dado como transferível e Sporting não perdeu tempo para atacar um jogador referenciado pela propensão ofensiva. Negócio está praticamente encaminhado.

O jogador era um dos referenciados - até enfrentou o Sporting na pré-época, e o processo negocial arrancou quando a SAD leonina soube que o Elche não acionou a opção de compra de seis milhões de euros pelo jogador que recebeu por cedência do Sevilha.

Sub-21 espanhol é forte no capítulo ofensivo e gosta de driblar. Bateu registo histórico em La Liga

O atleta custa cerca de cinco milhões de euros e fica mais em conta do que outros alvos pretendidos: o Brighton nunca facilitou a venda de Lamptey, apontando a pelo menos 10 milhões de euros; Sugawara, do AZ, custava 8,5 milhões de euros e tem interessados de peso e também Van Ewijk, do Heerenveen, era concorrido. O plano é trancar o lateral ofensivo, driblador, que também se destaca no posicionamento, segundo relatos da Imprensa espanhola. Termina contrato em 2025 e o cenário de um empréstimo do sub-21 de Espanha não foi equacionado, porque representaria elevar a cotação deste no futuro.

José Ángel foi para o Elche em janeiro e fez nove jogos. A lesão muscular na coxa direita arredou-o dois meses.

O Sevilha precisa de vender, noticiam "AS" e "Estadio Deportivo", e o Sporting quer aproveitar tal necessidade antes de os andaluzes faturarem com outros ativos. De El Viso del Alcor, localidade em Sevilha, Ángel cumpriu o destino de jogar pelos rojiblancos (15 encontros). Ante o Espanhol, participou em três golos (marcou dois e assistiu num). Aos 20 anos foi o mais novo de sempre a consegui-lo em La Liga. Rumou ao Elche em janeiro para ter mais minutos (fez nove jogos). Perdeu os últimos dois meses por lesão muscular na coxa direita.

