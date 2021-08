Sporting-Famalicão vale suspensão a Hugo Viana

Em causa estão ainda os incidentes ocorridos no empate (1-1) do Sporting, em casa, com o Famalicão, do dia 11 de abril.

O Conselho de Disciplina condenou Hugo Viana a uma suspensão de 15 dias, à qual acresce uma multa de 2295 euros.

Na altura, o árbitro Rui Costa escreveu no relatório que o diretor desportivo dos leões proferiu "palavras injuriosas" ao quarto árbitro - "É uma vergonha, vocês são mesmo uma vergonha, tenham vergonha na cara." - e recebeu ordem de expulsão no túnel, após novo protesto, desta feita contra um dos árbitros assistentes: "Diz-me porque expulsaste o treinador, diz-me, diz-me. Queres-me expulsar, expulsa-me."