Sporting explica lesão sofrida por Paulinho no jogo com o Arouca

Avançado sofreu uma contusão no ombro direito.

Paulinho, que deixou o jogo com o Arouca com o braço imobilizado, está a contas com uma contusão no ombro direito, revelou o Sporting esta quarta-feira. O avançado foi o autor dos dois golos leoninos no triunfo (2-1) que ditou, em Leiria, a passagem à final da Taça da Liga.

O plantel regressou ao trabalho na Academia, onde os titulares no referido encontro fizeram trabalho de recuperação. Daniel Bragança, ainda em tratamento, continua a ser baixa para Amorim.

A final da Taça da Liga está marcada para as 19h45 de sábado. O Sporting irá defrontar o vencedor do jogo entre FC Porto e Académico de Viseu.