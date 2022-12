Sporting explica lesão de St. Juste, que se junta a Neto e Daniel Bragança

Boletim clínico do Sporting conta agora com três nomes. St. Juste está a contas com uma contusão óssea no joelho esquerdo.

O Sporting treinou na manhã desta quinta-feira, horas depois de bater (6-0) o Farense, em Alvalade, em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Rúben Amorim não contou com os lesionados de longa data Daniel Bragança e Luís Neto e também com Jeremiah St. Juste, que está a contas com uma contusão óssea no joelho esquerdo e fez tratamento.

A sessão em Alcochete contou "contou com a presença de vários jovens da formação", informa o emblema leonino.

De recordar que Morita, Ugarte, Coates e Fatawu estão no Mundial'2022.

Os leões voltam a treinam no sábado.