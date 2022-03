Sporting explica a dívida à Sampdória que levou a ameaça da UEFA

Transferência de Bruno Fernandes levou mesmo a UEFA a ameaçar afastar a equipa leonina das competições europeias

No comunicado à CMVM, conhecido esta segunda-feira, sobre os resultados do primeiro semestre de 2021/22,, a SAD do Sporting explica a dívida por regularizar com a Sampdória - por direitos ligados à transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United -, que chegou a UEFA a ameaçar afastar a equipa leonina das competições europeias.

"Em 26 de novembro de 2021, a Sporting SAD e a Unione Calcio Sampdoria assinaram um acordo ("Settlement agreement") relacionado com a mais valia da venda de Bruno Fernandes ao Manchester United. Este acordo definiu um plano de pagamentos até julho de 2022, mas previa uma extensão dos prazos de pagamento até outubro 2023, caso a Sporting SAD e a Sampdoria conseguissem negociar com uma instituição de crédito a antecipação do valor a pagar à Sampdoria. Em 11 de janeiro de 2022, a Sampdoria concluiu a operação de antecipação do risco Sporting declarando não ter nada mais a receber desta transação, tendo a Sporting SAD comunicado tal evento à UEFA", pode ler-se no comunicado.