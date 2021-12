Sporting estipula meio de acesso facilitado ao Estádio José Alvalade

Emblema leonino pretende flexibilizar, em função da obrigatoriedade de apresentação de documentação, a entrada do público no recinto lisboeta

Os adeptos do Sporting que tiverem bilhete válido para assistir à receção ao Boavista, referente à 14.ª jornada da Liga Bwin, podem levantar, num núcleo do clube leonino, uma pulseira para evitarem eventuais filas de espera no acesso ao Estádio José Alvalade, tendo que, para isso, apresentar o respetivo certificado covid-19.

Além do próprio ingresso, os fãs leoninos, com idade igual ou superior a 12 anos de idade, devem ter realizado um certificado de testagem negativo à covid-19 (PCR ou antigénio feitos com, respetivamente, 72 e 48 horas antes do jogo com o Boavista), de recuperação ou um autoteste com certificado das entidades competentes.

O Sporting disponibiliza também, para quem não tem um teste realizado, pontos de testagem à covid-19, entre 10 e 11 de dezembro, localizados na Câmara Municipal de Lisboa, no Posto Lumiar e no Posto do Sporting (com custo de dez euros).