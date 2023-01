Gonçalo Inácio, central do Sporting

Leões estão em campo à procura de um central, em função da possível perda - no final da época - de um jogador que é sempre nomeado nos habituais trabalhos relativos aos defesas jovens mais promissores da Europa.

O Sporting está preparado para perder Gonçalo Inácio no fim desta época e, nesse sentido, está já a acautelar essa hipótese com uma prospeção afincada no que diz respeito a centrais que possam preencher a lacuna deixada em aberto pelo internacional sub-21 português.