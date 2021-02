Sporting está a fechar empréstimo de Bruno Gaspar: eis os detalhes

Lateral de 27 anos fora das contas de Rúben Amorim.

Bruno Gaspar, lateral-direito dos quadros do Sporting, está a ser negociado com o Vancouver Whitecaps, clube do Canadá que alinha no principal campeonato dos Estados Unidos. Em cima da mesa está um empréstimo até final do ano, com uma opção de compra.

O jogador de 27 anos não entra nas contas de Rúben Amorim, motivo pelo qual não tem qualquer minuto oficial esta temporada. Na época passada esteve cedido ao Olympiacos, da Grécia, onde realizou 21 partidas.

Bruno Gaspar regista ainda passagens por Fiorentina, V. Guimarães e Benfica, onde concluiu a formação e integrou a equipa B.