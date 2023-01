Sporting espera nova investida por Porro com proposta melhorada

Porro é um dos principais ativos do Sporting

Tottenham vai insistir na contratação do espanhol. É essa a expectativa da SAD leonina.

O Tottenham levou uma nega na última ronda negocial com o Sporting - que vincou o desejo de só pretender abrir mão de Pedro Porro a troco dos 45 milhões de euros que estão fixados na cláusula de rescisão -, mas, segundo apurou O JOGO, promete voltar a insistir na contratação do espanhol.

Aliás, tendo perfeito conhecimento que o lateral-direito é um dos reforços mais desejados por Antonio Conte, treinador dos spurs, a expectativa dos responsáveis da SAD verde e branca é que o emblema londrino volte à carga esta semana com uma proposta melhorada, eventualmente dispostos a chegar aos 45 M€. Isto sabendo-se que numa primeira abordagem, além de um valor em dinheiro o Tottenham sondou o Sporting para a possibilidade de aceitar um "desconto" recebendo em troca os 50 por cento do passe de Edwards que ainda estão na posse dos ingleses.

A bola está do lado do Tottenham e o Sporting vai aguardar, até porque não quer prejudicar a preparação da Taça da Liga, que poderá conquistar no sábado se chegar à final, sobrando ainda tempo para concluir depois uma eventual transferência.