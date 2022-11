Sporting esclarece lesão sofrida por Nuno Santos frente ao Eintracht Frankfurt

Nuno Santos deixou o jogo com o Eintracht Frankfurt lesionado

Plantel regressou esta quarta-feira ao trabalho, já com o V. Guimarães na mira.

Nuno Santos, que deixou o jogo com o Eintracht Frankfurt, por lesão, ainda na primeira parte, "sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito", informou o Sporting esta quarta-feira.

O jogador de 27 anos juntou-se a Daniel Bragança, Luís Neto e Hidemasa Morita no boletim clínico do clube leonino.

O plantel de Rúben Amorim regressou ao trabalho após a derrota (1-2) frente ao clube alemão, que ditou o adeus à Liga dos Campeões "Como é habitual, os titulares no último encontro fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado", pode ler-se.

O próximo jogo do Sporting está marcado para sábado, às 20h30, em Alvalade, frente ao V. Guimarães, para a ronda 12 do campeonato.