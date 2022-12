Sporting esclarece lesão de Sotiris Alexandropoulos

Médio saiu lesionado do embate com o Braga (5-0) na Taça da Liga.

No dia após a goleada na receção ao Braga, por 5-0, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga, o Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, com mais um nome no boletim clínico.

Sotiris Alexandropoulos, que saiu lesionado da partida, sofreu um traumatismo na anca esquerda, esclareceu o emblema leonino. O médio junta-se assim a Luís Neto, Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste e Hidemasa Morita no lote de indisponíveis para Rúben Amorim.

A sessão de treino serviu de recuperação para os titulares. Os restantes - com muitos jovens integrados - trabalharam normalmente no relvado.