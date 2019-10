Sporting equaciona regresso de Ivanildo: a razão e a cláusula

Jogador de 23 anos tem enfrentado uma série de contrariedades físicas e leva 314" em quatro jogos esta época. Canhoto, é visto como alternativa a Mathieu e tem cláusula que viabiliza retorno a casa.

Nada está ainda decidido e muita água correrá antes da reabertura do mercado em janeiro e muito mais antes do seu encerramento, a 31 do primeiro mês de 2020, mas O JOGO sabe que a evolução de Ivanildo Fernandes está a ser seguida com particular interesse pela estrutura do futebol coordenada pelo presidente Frederico Varandas e por Hugo Viana.

Cedido por empréstimo sem opção de compra aos turcos do Trabzonspor, o central de 1,94m e 86 kg tem contemplada uma cláusula que permite o seu resgate a meio da época e os principais responsáveis leoninos estão a ponderar se a devem acionar.

"É muito provável que esteja analisar e que pense nesses jogadores [emprestados], porque gosto muito deles e porque os conheço bem - alguns deles ainda defrontei como jogador", começou por referir Silas na conferência de Imprensa de antevisão do jogo desta quinta-feira, em Paços de Ferreira, a contar para a nona jornada da Liga. "Acho que têm potencial para nos poder ajudar, para além da ambição e ilusão que têm para ajudar o Sporting. Estamos a ver a sua evolução e não está totalmente de parte que possam voltar: são nossos jogadores e têm valor", concretizou o técnico dos leões, que no início da época, ao comando do Belenenses, tentou assegurar o reforço da sua equipa com a contratação de Ivanildo, através de empréstimo.

Canhoto, Ivanildo Fernandes é encarado como uma alternativa, em caso de necessidade, a Jérémy Mathieu que, aos 36 anos, precisa de ter a sua condição física gerida com particular cuidado semana a semana, como referiu o próprio técnico em conferência de Imprensa, na quarta-feira. A contas com alguns problemas físicos esta temporada, Ivanildo conta com quatro jogos pelo Trabzonspor (dois para a Liga Europa, outros tantos para a liga turca) totalizando 314'.