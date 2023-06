Sporting equaciona Iván Jaime para o lugar de Pedro Gonçalves

SAD do Sporting perspetiva uma iminente venda de Pedro Gonçalves e ataca o espanhol do Famalicão para sucessor. Aston Villa olha com atenção para o médio, sabe O JOGO, e o negócio poderá avançar brevemente. Evolução de Jaime retirou dúvidas e Amorim vê-lhe características semelhantes às do "28".

A SAD do Sporting está a jogar na antecipação e projeta ter de mexer no lado esquerdo do ataque. Sabe O JOGO que o Sporting perspetiva uma iminente venda de Pedro Gonçalves para Inglaterra, estando o Aston Villa na frente, e o sucessor está escolhido e vem também do Famalicão: Iván Jaime de seu nome.

O espanhol de 22 anos foi um dos destaques no Famalicão, somando 11 golos em 33 jogos e está referenciado há muito pelos leões, como O JOGO noticiou em março. A sua evolução este ano retirou as dúvidas que pudessem existir e Rúben Amorim deu a aprovação ao negócio por considerar que o jogador tem uma capacidade técnica acima da média e muitas semelhanças com a forma de jogar de Pote. Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, já disse claramente que acredita que o natural de Málaga poderá ser uma das maiores vendas do clube, portanto a fasquia está alta porque os minhotos irão pedir um valor a rondar os seis milhões de euros, até porque o Málaga ainda tem 25% dos direitos económicos do atleta. O Sporting tem a informação de que tanto o FC Porto como o Benfica têm o jogador referenciado, mas que, neste momento, não estão dispostos a investir um valor tão alto no criativo.

As conversas entre as várias partes estão a decorrer. Logo depois de terminarem as competições, Frederico Varandas encetou negociações com o Famalicão para adquirir mais 40% do passe de Pedro Gonçalves, a troco de 8 milhões de euros, ficando o Sporting com um total de 90% dos direitos económicos do atleta. No total, entre a primeira parcela paga quando assinou pelo Sporting e esta, os leões irão desembolsar 14, 5 milhões de euros. A SAD leonina manteve sempre este tema bem vivo para tirar o maior benefício quando vender o internacional português. A regularidade nas três épocas (58 golos) e o destaque na Liga dos Campeões e Liga Europa, principalmente com o golo ao Arsenal, colocou-o como alvo em Inglaterra. O Newcastle já perguntara pelo jogador.

Venda de Pote já agrada à SAD

Pedro Gonçalves tem dado rendimento desportivo nas três épocas de leão ao peito e é sempre um intocável para Rúben Amorim. No entanto, a SAD sabe do impacto de falhar a presença na Liga dos Campeões e vê com bons olhos negociar por um valor perto da cláusula de 80 milhões de euros. Até aqui, com apenas 50% do passe, Varandas não tinha pretensões de transferir o principal criativo da equipa, mas com 90% do passe o lucro será bem maior. Em Miami de férias, o natural de Vidago está a deixar o seu representante tratar do futuro.