Sporting entra em cena inspirado por um feito que apenas se viu com Boloni

Sporting quer regressar às vitórias e concretizando objetivo imediato iguala os 26 jogos de Boloni sem perder.

Objetivo principal do Sporting: vencer hoje à noite, em jogo da 26.ª ronda da Liga NOS, um Famalicão que abanou pela positiva com a entrada do técnico Ivo Vieira. O desafio, assumido como difícil por Rúben Amorim na sua antevisão, tem essa preponderância de reação a um mau resultado, o empate (1-1) em Moreira de Cónegos, mas também pode significar história. É que se cumprir a tal meta - ganhar - então o leão chega aos 26 duelos consecutivos sem perder no campeonato, algo que só se viu há 19 anos, quando Laszlo Boloni arrancou para idêntica série... e terminou campeão.

Os recordes e as marcas valem o que valem, não é isso que guia o líder, mas a história também ajuda a valorizar o trabalho dos protagonistas: da 1.ª à 25.ª ronda do campeonato, este Sporting venceu 20 vezes e empatou cinco, perfazendo um total de 65 pontos, soma maior do que a que o treinador romeno, no último título, somava com mais um jogo. Depois de, à oitava jornada, perder em Braga por 2-1 (Ricardo Rocha adiantou os minhotos no 1.º de maio, Jardel deixou tudo igual, mas Barroso, de penálti, garantiu os três pontos), o leão arrancou para uma série de 26 duelos nos quais arrecadou 18 vitórias, consentindo oito empates. Contas feitas, 62 pontos, menos cinco do que aqueles que Amorim - e o seu Sporting - farão, lá está, cumprindo o tal objetivo de vencer o próximo jogo. Esse tem, aliás, sido o discurso chave, creem internamente, para o sucesso leonino em 2020/21.

Braço armado hoje para dar força

Tal como O JOGO lhe contara na sua edição de sábado, hoje, os adeptos do Sporting preparam-se para nova demonstração de carinho, neste caso com dois momentos que devem colorir o pré-jogo diante do Famalicão: marcadas nas redes sociais, haverá duas ações a acontecer, primeiro, em Alcochete, às 17h30, quando a equipa sair para o José Alvalade (o jogo tem início à 20h00), e depois quando o autocarro entrar nas imediações do recinto leonino, junto à praça centenário. Sem serem levantados grandes pormenores, prevê-se um ambiente controlado, até porque a PSP está a par de tudo.