Sporting pode encher os bolsos no verão entre transferências e prémios da UEFA

Cumprindo-se o plano, a SAD vai poder abater dívida, pagar a fornecedores... e contratar.

O Sporting tem um plano para melhorar a sua saúde financeira no verão e feitas as contas, numa primeira estimativa, o saldo positivo pode aproximar-se dos 100 milhões de euros.

Há obviamente diversas variáveis que podem alterar a previsão feita nesta altura, a um par de meses do defeso, desde o que possa suceder com os negócios de venda dos passes de Palhinha e Matheus Nunes, a uma hipotética perda do segundo lugar e com isso da entrada direta na Liga dos Campeões, ou até mesmo os prazos em que se venha a concretizar o pagamento partilhado do Lille e de Rafael Leão da dívida aos leões que, com juros, já vai nos 20 milhões. São várias as fontes de encaixe para este defeso, mas também as previsões de despesa.