Sporting encaminhado para contratar jovem promessa do Gana

Clinton Duodu, jovem promessa do Gana

Clinton Duodu, extremo veloz e tecnicista, faz parte da lista de recrutamento do emblema de Alvalade

A prospeção do Sporting em África identificou um novo alvo: Clinton Duodu, extremo de 16 anos do Bechem United (Gana) está apontado, pelo portal "Ghanasoccernet.com", como possível reforço do Sporting.

O emblema leonino está, segundo fonte citada pelo meio de comunicação, numa posição favorável para adquirir a jovem promessa ganesa, com velocidade e técnica acima da média, que celebrará 17 anos no próximo dia 20, cobiçada por vários clubes europeus.

O acordo para a transferência deverá ficar selado no final desta temporada.

Clinton Duodu, em 2021/22, queimou etapas ao realizar 18 jogos pela equipa sénior do Bechem United, emblema que atua na I Liga do Gana. O extremo poderá ser o segundo ganês a ser adquirido: em abril passado, Abdul Fatawu, avançado de 18 anos, foi contratado e irá integrar os trabalhos de pré-época da equipa A.