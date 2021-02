Sporting empresta Camacho numa saída que pode desbloquear Matheus Reis

Rafael Camacho segue para o Rio Ave, que abre a porta de saída a Matheus.

Num último dia de mercado particularmente agitado em Alvalade, o Sporting está prestes a fechar mais um processo: o empréstimo de Rafael Camacho ao Rio Ave, numa movimentação que poderá desbloquear a contratação de Matheus Reis pelos leões.

O extremo português não entrava nas contas de Rúben Amorim e, por esse motivo, passou a trabalhar com a equipa B do Sporting, onde realizou sete jogos. Segue-se agora o regresso ao futebol de I Liga, pela porta do Rio Ave.

Em sentido inverso, o lateral-esquerdo Matheus Reis fica mais perto de Alvalade. Afastado da competição no emblema de Vila do Conde, o brasileiro é o alvo desejado pelos leões para concorrer com Nuno Mendes e Anunes no corredor canhoto.