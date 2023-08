Sporting empatou com o Torreense depois da derrota com o Everton

Os jogadores mais utilizados em Inglaterra fizeram trabalho de recuperação. Os restantes defrontaram o Torreense e o jogo-treino terminou empatado 0-0.

Menos de 24 horas depois da derrota (1-0) no duelo particular com o Everton, em Liverpool, o Sporting realizou mais um jogo de prepração, mas em que apenas foram utilizados os jogadores mais "frescos". Na manhã deste domingo, em Alcochete, os leões receberam o Torreense e empataram 0-0.

Os atletas mais utilizados na partida diante dos toffees fizeram trabalho de recuperação. Os restantes foram a jogo, numa partida com duas partes de 30 minutos.

Onze titular do Sporting: Diego Calai, Marcus Edwards, Luís Neto, Dário Essugo, João Muniz, Ricardo Esgaio, Miguel Alves, Jovane Cabral, Mateus Fernandes, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.

A equipa de Rúben Amorim folga na segunda-feira e começa a preparar o Vizela (13 de agosto, 20h30) - 1.ª jornada da I Liga -, na terça-feira.