Sporting empata em casa com o Marselha e continua invicto na Youth League

Diogo Pinto, guarda-redes dos leões, foi expulso aos 62 minutos.

O Sporting empatou esta quarta-feira 1-1 na receção ao Marselha, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Youth League, um resultado suficiente para os leões conservarem a liderança do grupo D, que passou a ser partilhada com o Eintracht Frankfurt.

Os leões, que estão invictos na prova, até podiam ter ido para o intervalo em vantagem, devido a uma grande assinalada após falta de Mmadi sobre Samuel Justo na grande área francesa, mas Mateus Fernandes acertou em cheio no poste.

Na segunda parte, o golo leonino chegou aos 51 minutos, por intermédio do central Gilberto Batista, que ganhou nas alturas num canto e abriu o marcador. Dez minutos depois, os leões viram-se reduzidos a dez unidades, fruto da expulsão do guarda-redes Diogo Pinto, que carregou Maghu fora de área.

Na conversão do livre, Caprice obrigou o recém-entrado Francisco Silva a uma boa defesa mas, na recarga, o médio Bastien Dessus restituiu a igualdade no marcador, selando o primeiro ponto da prova para o Marselha, que continua no último lugar do grupo H.

Já os leões passam a partilhar a liderança do grupo com os alemães do Eintracht Frankfurt, que venceu por 3-2 na casa do Tottenham (terceiro, com três pontos) e passou a somar oito pontos.

Importa frisar que, caso o Sporting vença na visita aos ingleses, na penúltima jornada da fase de grupos (dia 26, às 14h00), carimba o apuramento para os oitavos de final da Youth League.