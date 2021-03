Sporting empata com o Leiria em jogo particular: confira o onze dos leões

Paulinho foi o autor do golo do Sporting no empate 1-1 com o Leiria, do Campeonato de Portugal.

O Sporting realizou um jogo particular com o Leiria na manhã deste domingo, na Academia de Alcochete, e empatou 1-1. Paulinho foi o autor do golo dos leões frente ao líder da Série E do Campeonato de Portugal, naquela que foi a estreia do ponta de lança a marcar pelos leões, mesmo que oficiosamente. Para a equipa leiriense faturou Rui Gomes.

Sem oito jogadores devido aos compromissos internacionais, o emblema verde e branco alinhou da seguinte forma: André Paulo; Eduardo Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio; João Pereira, Matheus Nunes, João Mário e Matheus Reis; Tabata, Jovane e Paulinho.

Na segunda parte, o lateral-esquerdo Flávio Nazinho, o médio-defesenvio Dário Essugo e o avançado Joelson, três jovens promessas leoninas, foram a jogo.

Nota para o regresso de Matheus Nunes, médio que esteve afastado dos trabalhos devido à covid-19, tendo regressado às contas no final da última semana.

O Sporting cumpre agora dois dias de folga, regressando quarta-feira, já com parte dos internacionais.