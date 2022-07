Sporting empata com Casa Pia no segundo jogo de pré-temporada

Emblema leonino empatou com o Casa Pia na Academia Cristiano Ronaldo.

O Sporting empatou esta segunda-feira, 1-1, com o Casa Pia, em jogo à porta fechada na Academia Cristiano Ronaldo.

Pedro Gonçalves marcou o golo do emblema leonino, enquanto Afonso Taira fez o do Casa Pia, neste que foi o segundo jogo particular do Sporting na pré-temporada. No primeiro, os "leões" venceram a equipa B, por 2-1.

Na tarde desta segunda-feira decorrerá novo jogo de preparação, desta feita frente ao Vilafranquense, no mesmo local.