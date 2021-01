Sporting emite condolências por ex-ciclista Américo Raposo

Américo Raposo com a camisola do Sporting

Américo Figueiredo Raposo venceu duas etapas da Volta a Portugal em 1952 e faleceu ontem aos 88 anos

O Sporting expressou uma nota de condolências pela morte de Américo Figueiredo Raposo, que faleceu no domingo, dia 17 de Janeiro, aos 88 anos.

O clube assinala no sítio oficial que Américo Raposo foi um "notável ciclista na década de 50 do século passado e um antigo campeão do clube", endereçando as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção."

Raposo fez toda a carreira no clube de ciclismo leonino, de 1949 a 1960, venceu 28 títulos de campeão de Velocidade e de Fundo, tendo vencido duas etapas na Volta a Portugal em 1952, prova na qual terminaria no décimo lugar. Ganhou ainda a clássica Porto-Lisboa em 1954 e foi treinador, sendo um dos responsáveis pelo crescimento de João Roque, um vulto no ciclismo nacional, nos leões.