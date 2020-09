Sporting-Nápoles foi cancelado "por indicação da DGS"

DGS deu indicação para o cancelamento da partida.

O Sporting emitiu este domingo um comunicado sobre o cancelamento do jogo com o Nápoles, referente ao Troféu Cinco Violinos, que estava previsto para as 19h30, no Estádio José Alvalade.

Os leões revelam que a partida foi cancelada por indicação da Direção Geral da Saúde "por não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo".

"As Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local tomaram esta decisão na sequência da 'avaliação de risco, face a resultado obtido em teste de pesquisa de SARS-CoV-2', no cumprimento das suas competências", acrescenta o comunicado leonino.

De recordar que, este domingo, foi anunciado que existem três casos positivos de covid-19 no plantel do Sporting.

Leia o comunicado do Sporting na íntegra:

"O Sporting Clube de Portugal informa que o jogo entre o Sporting CP e o SSC Napoli, agendado para as 19h30 de hoje, foi cancelado por indicação da Direção-Geral da Saúde por "não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo".

As Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local tomaram esta decisão na sequência da "avaliação de risco, face a resultado obtido em teste de pesquisa de SARS-CoV-2", no cumprimento das suas competências.

O Sporting CP lamenta, por fim, as consequências para todos os seus Sócios, adeptos e parceiros pela não realização do jogo".