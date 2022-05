Sporting: em Inglaterra dizem que o Middlesbrough já tomou decisão sobre Sporar

Intenção do clube inglês será devolver o jogador no final da época.

A imprensa inglesa informa esta quarta-feira que o Middlesbrough não vai garantir junto do Sporting a continuidade de Andraz Sporar na próxima temporada. De acordo com o "Northern Echo", a intenção do clube inglês é devolver o avançado esloveno aos leões, depois de terminado o empréstimo.

O contrato de cedência envolvia uma compra obrigatória de 8,5 milhões de euros caso o Middlesbrough, do segundo escalão, subisse à Premier League e Sporar apontasse 15 golos, sendo que leva atualmente apenas oito.

O jogador de 28 anos chegou ao Sporting em 2019/20, oriundo do Slovan Bratislava, tendo estado cedido ao Braga na segunda metade da época passada.