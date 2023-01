Sporting em contactos por Diomandé, mas há mais clubes atentos

Central marfinense agrada aos leões, que vão avançar após o dérbi. Ricardo Sousa, técnico do Mafra, ficou impressionado com o defesa de 19 anos cedido pelo Midtjylland logo à chegada, afirmando a um círculo próximo que o via como jogador para outros patamares.

O Sporting já entrou em contacto com o Midtjylland no sentido de perceber quais as condições pretendidas para a transferência de Ousmane Diomandé, central que atualmente está emprestado ao Mafra. Não houve ainda proposta oficial feita pelos leões, mas sim uma demonstração de interesses, a ter desenvolvimentos nas próximas semanas.

Aos 19 anos, o defesa natural da Costa do Marfim tem estado em bom plano na Liga Sabseg (II liga), revelando bom poder de antecipação e potencialidades no jogo aéreo. É um jogador alto (1,90m) e forte fisicamente.

Foi o Midtjylland a descobri-lo no futebol marfinense, contratando-o há um ano ao Olympic Bobo, clube daquele país. Sem qualquer jogo na equipa principal dos dinamarqueses, foi emprestado no último defeso ao Mafra, somando já 15 partidas, 13 das quais a titular. O clube presidido por José Cristo tem relações privilegiadas com o Midtjylland, que colocou outros elementos no plantel orientado por Ricardo Sousa.

Este treinador ficou impressionado com Diomandé logo desde os primeiros dias que o teve às suas ordens. Apesar do central ter chegado já na fase final da pré-época, Ricardo Sousa deu-lhe a titularidade na primeira jornada, transmitindo desde logo a um círculo próximo que Diomandé não ia ficar muito tempo no clube, uma vez que, na sua opinião, é central para "outros patamares".

Outros clubes portugueses e estrangeiros estão atentos ao defesa, que é do agrado dos responsáveis leoninos. Mas o Sporting pretende concentrar-se a cem por cento no dérbi de domingo, que pode ter repercussões em relação aos objetivos para o resto da época. Nesse sentido, este é um dossiê para avançar apenas depois do encontro na Luz.

Uma partida que vai contar com Gonçalo Inácio a titular, central que tem saída provável no fim da época, dado o interesse de vários clubes. Um adeus que precisa de ser acautelado e é nessa perspetiva que Rúben Amorim encara Diomandé como um diamante a lapidar para o sector recuado. Não para se impor já, mas eventualmente na próxima época. O marfinense tinha como ponto fraco alguma impetuosidade e tendência para o conflito no decorrer dos jogos, mas Ricardo Sousa tem tentado corrigi-lo nesse aspeto e o jogador já tem revelado outra atitude nas últimas partidas.

AC Milan em cima da jogada

Não é apenas o Sporting que está atento às qualidades de Ousmane Diomandé, uma vez que este também impressionou responsáveis dos departamentos de prospeção de outros dos principais clubes portugueses. Mas não só. Isto porque, sabe O JOGO, também o AC Milan já tem o central referenciado, perspetivando-se até que possa intrometer-se nas conversações entre os leões e o Midtjylland. Na recente eleição do onze ideal da II Liga, promovida por O JOGO e votada pelos treinadores, Diomandé foi um dos centrais eleitos por Rui Borges (Vilafranquense), Tozé Marreco (Tondela) e Sérgio Vieira (Estrela da Amadora).