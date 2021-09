Sporting "em carne picada": a goleada com o Ajax na Imprensa internacional

Sporting foi goleado em Alvalade pelo Ajax, 1-5, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No regresso à prova milionária, o emblema leonino "nunca incomodou"

Voetbal - Haller desfaz a dúvida

"Haller tem enfrentado críticas, mas ontem foi titular e mostrou o porquê. Fez quatro golos num jogo em que o Ajax foi um grande europeu e mostrou força para a Champions."

L'Équipe - Classe à prova de bala

"O campeão português nunca incomodou o Ajax, que aproveitou a ingenuidade do rival para marcar dois golos bem cedo. O Ajax teve classe à prova de bala e Haller encheu o campo."

De Telegraaf - Leão foi picadinho

"O Ajax fez o Sporting em carne picada, conseguindo uma vitória expressiva, importante neste Grupo C, e com momentos de grande futebol e com superioridade durante quase todo o jogo."

Olé - O esquecido resolveu

"Foi a compra mais cara de sempre no Ajax e só agora começou a pagar o valor. Foi esquecido, num engano burocrático, e não foi inscrito na Europa em janeiro. Ontem, resolveu."

UEFA.com - Avançado de revolta

"Haller deu corpo à superioridade do Ajax e liderou a revolta em Lisboa. Marcou dois bem cedo e manteve a toada, com mais dois, permitindo aos de Amesterdão respirar tranquilamente."