Sporting em busca da primeira qualificação de sempre para os "oitavos" da Youth League

Sporting está a dois pontos do Ajax na Youth League, mas tem à perna o Dortmund, com menos um. Ganhar evita o play-off

A equipa de sub-19 do Sporting entra em campo esta terça-feira contra o Ajax, pelas 13h30, na última jornada da fase de grupos da Youth League, com a primeira qualificação de sempre para os oitavos de final da prova em mente. Um objetivo que será alcançado com um triunfo sobre os neerlandeses, que ocupam o primeiro lugar do grupo com mais dois pontos. O segundo classificado não vai direto aos oitavos e sim a um play-off com os campeões dos países que não entraram na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com o Dortmund com menos um ponto, o Sporting não pode arriscar que os alemães vençam o Besiktas e, sem os três pontos contra o Ajax, cair para terceiro lugar. Esta é a quarta participação do Sporting na prova e até agora o máximo foi uma ida ao play-off, em 2017/18.