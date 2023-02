Sporting em busca da eficácia perdida contra o FC Porto

Leões não conseguem bater os dragões há sete jogos.

O Sporting vai em sete jogos sem ganhar ao FC Porto e perdeu os últimos quatro - onde fez apenas um golo. Aliás, desde que Sarabia marcou no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça na época passada, os leões acumularam 311 minutos em branco, tendo, nesse período, sofrido oito tentos dos dragões.

Uma forte explicação para as derrotas sofridas pelos verdes e brancos encontra-se na eficácia que a equipa de Amorim foi perdendo em clássicos com o FC Porto. Antes deste ciclo negro, o Sporting tinha empatado quatro vezes e vencido outro dos embates frente ao conjunto de Conceição. Cinco jogos com um saldo de 7-6 em golos favorável e onde os leões apresentaram uma eficácia de 17,9% nos remates e 43,7% se considerados os tiros à baliza. Nas últimas quatro partidas a eficácia global caiu para 3,4% e nos remates enquadrados para 8,3%. Significativo.