Espanhol é o que menos remates enquadrados precisa de fazer para marcar e também o que mais oportunidades entrega aos colegas. Explodiu nos últimos dois meses

Pablo Sarabia foi o maior destaque individual do Sporting nos Açores, sendo protagonista na jogada que ditou o primeiro golo, de João Palhinha, e fazendo ele mesmo o 1-2, com um remate forte.

Até ao jogo com os Açores, sempre que o jogador de 29 anos assistia ou marcava, o Sporting ganhava. Em São Miguel atingiu os números do PSG, em toda a época anterior, e ganhou com a presença na direita