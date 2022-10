Sporting: Edwards é arma para Marselha, Porro e Coates devem voltar

Suplente ante o Gil Vicente, o inglês deve regressar ao onze na Champions e, provavelmente, Paulinho ficará no banco. O camisola 10 tem estado em destaque nos jogos da Liga dos Campeões. Abriu caminho ao triunfo em Frankfurt, assistindo ainda Trincão no 2-0, e deu "show" na receção e vitória sobre o Tottenham.

Após o regresso às vitórias no campeonato, o Sporting prepara já o jogo em Marselha, da terceira jornada da Liga dos Campeões, onde irá procurar segurar a liderança isolada do Grupo D. Um desafio onde, tudo indica, Rúben Amorim irá apostar novamente em Edwards para o onze inicial, depois do atacante inglês ter ficado no banco frente ao Gil Vicente.

Nas duas jornadas anteriores da Champions, recorde-se, Edwards jogou como falso "9" formando o tridente ofensivo com Trincão e Pedro Gonçalves, estes colocados preferencialmente sobre os flancos direito e esquerdo, respetivamente. E a resposta do inglês foi altamente positiva. Contra o Eintracht abriu caminho ao triunfo (3-0) e fez a assistência para o 2-0, assinado por Trincão; diante do Tottenham, mesmo não marcando, fez uma exibição de encher o olho e quase assinava um golo maradoniano.

É certo que no primeiro jogo, em Frankfurt, Paulinho não estava disponível e que com os spurs tinha acabado de vir da lesão e só entrou perto do fim, a tempo de apontar o 1-0. O internacional luso foi titular no último jogo com os gilistas - pela primeira vez desde a jornada inaugural - mas pode regressar ao banco por uma questão estratégica.

De facto, o Sporting tem dado excelente resposta na Liga dos Campeões com o seu tridente móvel, o qual tem sido muito eficaz a desmontar as defesas contrárias que jogaram em linhas de três defesa centrais, como também é o caso do... Marselha.

O trio Trincão-Edwards-Pote já foi escolhido por Rúben Amorim em seis jogos desta temporada e em outros dois Rochinha substituiu Pedro Gonçalves quando este foi recuado para a linha do meio-campo. Paulinho, por sua vez, foi o escolhido nos dois jogos que o inglês iniciou no banco. Refira-se também que o tridente mais utilizado soma já 12 golos esta temporada, cinco por Pote, quatro por Edwards e três por Trincão, sendo que apenas o primeiro ainda não se estreou a marcar esta época na Liga dos Campeões.

Porro e Coates devem voltar

Ainda não foi ontem que Pedro Porro e Seba Coates foram reintegrados nos trabalhos do plantel que, sob o comando de Rúben Amorim, treinou de manhã em Alcochete. Embora ainda entregues ao departamento médico, conforme informou o clube leonino, tanto o ala direito espanhol como o defesa central uruguaio têm a expetativa de estarem aptos para o jogo de amanhã com o Marselha.

Aliás, acredita-se que ambos possam voltar a treinar já hoje. O capitão dos verdes e brancos sofreu uma lesão na face posterior da coxa direita no jogo com o Boavista, no passado dia 17, e mesmo não se tratando de uma situação grave, foi entendido que Coates deveria ser resguardado para se apresentar em campo amanhã sem riscos de uma recaída. No caso de Porro, o lateral sofreu um traumatismo no joelho direito, no dia 23, durante um jogo-treino com o Vilafranquense. Um caso também sem gravidade, mas que o afastou do último jogo dos leões.

Baixas confirmadas são as de Neto, Bragança e Jovane, sendo que St. Juste, após perder três desafios, já regressou aos relvados frente ao Gil Vicente, entrando aos 72".