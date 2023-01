Sporting e Tottenham fazem jogo de paciência por Porro

Tottenham voltou a insistir pelo lateral apenas, para ouvir do Sporting que o preço é de... 45 milhões de euros.

Pedro Porro é provavelmente o ativo mais valioso do plantel do Sporting nesta altura e a SAD verde e branca, face ao assédio de Tottenham, em particular, e Chelsea, não pretende facilitar a saída do lateral espanhol.

Aliás, depois de ter dado garantias a Rúben Amorim que, em janeiro, só venderia o jogador pelo valor da cláusula (foi o próprio treinador a revelá-lo em conferência de Imprensa), a Direção verde e branca tudo fará para cumprir a promessa.

São 45 milhões de euros que o Sporting exige e voltou a reafirmá-lo ao Tottenham, clube que reabriu as negociações esta semana, ficando, contudo, ainda aquém desse valor.

A SAD presidida por Frederico Varandas não tem, contudo, pressa em fechar este dossiê e vai manter este jogo de paciência. Não só porque os spurs continuam interessados - e as informações que chegam de Inglaterra são no sentido de nova investida para breve -, mas também porque outro gigante inglês, o Chelsea, está atento a Porro e pode chegar-se à frente.

A janela de transferências de inverno em Inglaterra encerra apenas a 31 de janeiro, ou seja, restam ainda quase duas semanas para que alguém possa chegar a um acordo com o Sporting e, obviamente, com o jogador internacional espanhol de 23 anos.

De qualquer forma, convém dizer que, sabendo da importância de Porro na manobra da equipa, os leões não veem com maus olhos a possibilidade deste ficar pelo menos até final da época ou, no mínimo, até à "final four" da Taça da Liga.

O Sporting, recorde-se, ganhou este troféu nos dois últimos anos e vai defrontar o Arouca nas meias-finais, dia 24, e se chegar à final (contra o vencedor do FC Porto-Académico de Viseu) defenderá o troféu no dia 28, ou seja, ainda antes do fecho do mercado inglês.

Quatro troféus ganhos

Porro chegou a Alvalade em 2020 e logo na sua primeira época de verde e branco conquistou dois troféus: primeiro a Taça da Liga e depois o ambicionado campeonato. Em 2021/22 ajudou a mais duas conquistas, primeiro a Supertaça e posteriormente a Taça da Liga.

No final da época passada o Sporting acionou a opção de compra do futebolista, pagando 8,5 M€ ao Manchester City, que o tinha cedido inicialmente por duas temporadas. No total, Porro já disputou 95 jogos de leão ao peito e faturou 11 golos.