Sporting e Rúben Amorim em negociações para a renovação de contrato

Acordo não está fechado, mas os leões pretendem precaver-se em relação ao assédio ao treinador.

Rúben Amorim e a SAD do Sporting estão em negociações com vista à renovação de contrato do treinador.

O acordo não está fechado, apurou O JOGO, mas o objetivo da cúpula leonina passa por precaver-se contra o assédio de outros clubes - nomeadamente ingleses (ver ligação abaixo) - a Amorim, de 36 anos.

A época expressiva ao leme do Sporting - os leões lideram a Liga NOS com vantagem de 11 pontos sobre o Braga - tem captado atenções, pelo que o clube de Alvalade tem em vista a subida da cláusula de rescisão do técnico, atualmente cifrada em 20 milhões de euros, e o prolongamento do vínculo por mais um ano (até 2024).

Esta época, em 29 jogos em todas as competições, Rúben Amorim conduziu o Sporting a 23 triunfos. Em caso de empate ou vitória na sexta-feira, frente ao Santa Clara, estabelecerá um recorde de invencibilidade de 23 jogos no campeonato, superando os 22 atingidos pela equipa de 1981/82, com Malcolm Allison.