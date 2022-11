SAD do Sporting considera não ter de compensar o Rosario pelo médio, que é livre em janeiro. Argentinos não gostaram.

A SAD do Sporting recorreu ao seu departamento jurídico nos últimos dias para aferir a legalidade da contratação de Mateo Tanlongo, médio do Rosario Central que termina contrato com o clube argentino no final de dezembro, e está confiante de que não terá de pagar qualquer valor pelo jogador além de aproximadamente 300 mil euros pelos direitos de formação do atleta.